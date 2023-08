Reprodução/Instagram Chay Suede segue na Globo

No “Que História É Essa, Porchat?” desta terça-feira, Chay Suede relembrou que certo dia, gravando o último take de uma cena da novela “Travessia”, sentiu pontadas na barriga e percebeu que estava prestes a ter uma dor de barriga.

"Estava confiante, mas quando contei no camarim me arrependi um pouco. Fiquei com vergonha, vamos lá", falou Chay antes de começar a contar a história.

Chay, que interpretava o personagem Ari, estava pronto para gravar uma cena com Vanessa Giácomo, intérprete da Leonor. Era pra ser uma cena tranquila: Ari entra na sala de Leonor, sem querer, vê um documento que estava endereçado para Chiara (Jade Picon), pega, avisa que vai levar e deixa o local.

O ator já estava preparado para gravar o take, esperando dentro do estúdio com Vanessa. A dupla tinha até ensaiado a cena. Mas quando estavam prestes a iniciar o “gravando”, ele sentiu umas pontadas na barriga.

"Descobri que estava com dor de barriga! Passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça. Primeiro pensei: 'vou fazer a cena' Vou ficar mais parado, gesticulo mais aqui'. Agora é muito engraçado, mas na hora foi: 'minha carreira acabou'. Em um segundo, passa tudo pela cabeça. Pensei: 'vou sair'".