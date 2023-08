Reprodução Instagram - 08.08.2023 Chico Moedas no 'Pod Delas'

Convidado do videocast “Pod Delas”, comandado por Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, o influenciador Chico Moedas , que namora a cantora Luísa Souza, explicou, na última segunda-feira (7), como foi o início da relação com a artista e ainda revelou quem foi o primeiro a dizer “Eu te amo”.



Ao decorrer da entrevista, Chico ressaltou que não planejava se mudar para São Paulo, mas que tudo mudou com o namoro que vive com Luísa . “Não existiria qualquer possibilidade de eu morar em São Paulo, mas, hoje, para estar perto de uma pessoa que eu amo”, disse.



De acordo com o influenciador, a primeira pessoa do relacionamento a se declarar com “Eu te amo” foi ele próprio, “nos últimos dias” de uma viagem que eles fizeram juntos recentemente. “A gente estava em Los Angeles”, relembrou ele ao afirmar que falou o primeiro “Eu te amo”.



A confirmação do relacionamento ocorreu no aniversário de Luísa, no dia 18 de julho. Em meio às especulações dos fãs, a cantora compartilhou a homenagem de parabenização que recebeu do influenciador, o que confirmou o namoro. Chico Moedas é conhecido por vídeos feitos com Casimiro. Em 2022, Chico participou da cobertura da Copa do Mundo.

