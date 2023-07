Reprodução/Instagram Preta Gil no Maranhão

Após compartilhar os momentos que tem passado em Atins, a artista Preta Gil, de 48 anos, no último domingo (30), usou os stories do Instagram para agradecer pela viagem que tem feito. Ao lado de amigos, ela conhece as paisagens naturais maranhenses.



“Vindo aqui dizer que Atins está me curando de várias formas. A força da natureza desse lugar faz a gente se sentir mais perto de Deus! Boa noite e uma semana abençoada”, escreveu a filha de Gilberto Gil.



O agradecimento de Preta veio após uma noite de festa com Gominho, amigo próximo dela. Isso porque, no sábado (29), eles foram para uma comemoração noturna, que, a princípio, era exclusiva aos nativos. No entanto, ela contou que ela e o amigo foram convidados mesmo assim e curtiram a noite com canções de diversos gêneros musicais.



Preta Gil passou por diversos desafios nos últimos meses. Além da descoberta de um câncer no intestino, o qual a cantora segue tratando, ela também revelou que teria sido traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy. O casal estava junto desde 2015 e rompeu a relação neste ano.

