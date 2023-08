Reprodução/Instagram Ana Castela





A cantora Ana Castela se defendeu das críticas após se apresentar no Criança Esperança 2023, nesta segunda-feira (7). A sertaneja foi detonada nas redes sociais devido à afinação na hora de cantar as músicas "Nosso Quadro" e "Pipoco".



Alguns internautas questionaram se Ana Castela estava gripada. No entanto, a cantora usou as redes sociais para explicar o motivo: nervosismo. "Não consegui cantar, não consegui chegar no tom. Então cantar bem agora não importa. Chegar lá foi muito lindo. Minha mãe e meu pai estavam comigo. Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, é muita loucura", disse Ana Castela.



Leia também Xuxa, Eliana e Angélica param web com apresentação de Lua de Cristal





Chorando, a cantora afirmou que estava em "delay" com tudo o que aconteceu na noite e ainda precisaria de um tempo para controlar a emoção. "Eu não consegui chorar lá e estou chorando agora. Eu vi a Xuxa e a Eliana", comentou.

e a ana castela levou o cavalo mesmo pro criança esperança pic.twitter.com/WmRcx34eWZ — Acervy (@acervommes) August 8, 2023





O cantor Gustavo Mioto defendeu a namorada Ana Castela após as críticas dominarem as redes sociais. "Eu teria caído, teria nem cantado… ela estreando no criança esperança, na Globo, ao vivo… dançou, cantou e tava linda… tem coisa que não tem como… é ela né. Não tem mt o que falar…", disse Mioto.