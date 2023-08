Reprodução Instagram - 04.08.2023 Tata Werneck e Bruna Marquezine

No ar como Anely em “Terra e Paixão” , novela das nove de Walcyr Carrasco, a atriz Tata Werneck usou os stories do Instagram para homenagear a também atriz Bruna Marquezine , que completa 28 anos de idade nesta sexta-feira (4). Por meio dos registros, Werneck também apoiou a estreia de Bruna na cinematografia internacional com o filme “Besouro Azul” .



Em uma sequência de 10 stories, Tata exaltou as qualidades da amiga. “Aniversário da mais linda. Da talentosa e potente. Da minha amiga que eu amo muito e admiro demais, parece um poste. Que tem uma fé linda e o mundo todo para conquistar”, escreveu.



Além disso, a esposa de Rafael Vitti divulgou o filme internacional no qual Bruna estreará neste mês. “Dia 17 de agosto estreia ‘Besouro Azul’ e temos que ir prestigiar. Vamos lotar o cinema para Hollywood ver que eles chamaram nossa menina mais preciosa”, afirmou.



A intérprete de Anely ainda brincou com os “defeitos” de Marquezine. “Bruna também tem defeitos: não responde o Whatsapp e come doce pra cacet* e permanece sarada, o que eu acho injusto. Mas, ela é linda e bagaceira e eu te amo”, declarou Tata.

