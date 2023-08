Reprodução / Instagram Xolo Maridueñas deseja parabéns a Bruna Marquezine

Xolo Maridueña usou do Story do Instagram para desejar um feliz aniversário especial para Bruna Marquezine. No vídeo, a atriz, que completa 28 anos nesta sexta-feira (4), é vista segurando um pote. "Essa sou eu tentando segurar um sapo", disse Bruna, que depois se assusta e cai para trás quando Xolo abre o pote.

"É o aniversário bobo! Tinha que esperar até você adormecer para postar esse constrangimento atual, mas não consegui esperar", escreveu o ator.

Os dois se conheceram durante a gravação de “Besouro Azul”. Xolo é o protagonista e faz par romântico com Penny, personagem de Bruna Marquezine. A atriz já trouxe o amigo para conhecer o Brasil. Os dois nunca chegaram a assumir um romance na vida real, mas há rumores de que já viveram um affair.