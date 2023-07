Reprodução Instagram - 28.07.2023 Gugu Liberato e João Augusto Liberato

O filho do famoso apresentador televisivo Gugu Liberato (1959 - 2019), João Augusto Liberato, de 21 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram, na última quinta-feira (27), um dos últimos registros que fez ao lado do pai, que morreu aos 60 anos na cidade de Orlando, Flórida, em 2019.



A imagem mostra pai e filho abraçados no palco do “Power Couple Brasil”, reality show de casais famosos da TV Record que já foi comandado pelo apresentador antes do falecimento. Como legenda do storie em que publicou a lembrança, João Augusto escreveu: “Uma das fotos mais recentes que tenho com o meu pai. Faz muita falta”.



Além do registro compartilhado no Instagram ontem (27), o filho de Gugu faz várias homenagens ao pai, tanto nas redes sociais, com fotos e textos que exaltam o comunicador, quanto nas entrevistas que concede em participações de programas televisivos .



Gugu Liberato também teve outros filhos: as gêmeas Marina Liberato e Sofia Liberato, ambas com 19 anos de idade. Os três filhos são fruto do relacionamento do comunicador com Rose Miriam di Matteo .

