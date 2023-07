Reprodução/Gabriel Perline Filho do apresentador esteve na emissora

Nesta quinta-feira (6), João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), esteve no SBT para participar do Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, e receber troféu em homenagem ao seu pai pelos anos em que trabalhou na emissora.

O troféu que João Augusto foi receber é o mesmo que Patrícia entregou a todos os convidados que passaram pelo palco da atração no especial de 60 anos. Trata-se de um acrílico com a imagem de Silvio Santos, marcando a importância de cada colaborador.

A passagem do primogênito causou choradeira nos bastidores. Funcionários de longa data do SBT, que trabalharam com Gugu, ficaram emocionados ao ver o rapaz já adulto e sua semelhança com o pai. E ele deu um recado na gravação que deixou muitas pessoas emocionadas.

"Estou me dedicando à comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai", disse João Augusto, que foi ao SBT acompanhado de sua assessoria de imprensa (a mesma que cuida do espólio do apresentador).

Patrícia teve o cuidado de não entrar em polêmicas e não fez nenhum questionamento ao jovem sobre a confusão da partilha de bens. Como se sabe, diversos escândalos vieram à tona e há uma divisão na família: ele está ao lado de sua tia, Aparecida Liberato, e contra sua mãe e irmãs na briga pela herança.

A participação de João Augusto no Programa Silvio Santos vai ao ar neste domingo (9), no SBT.