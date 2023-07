Gabriel Cardoso/Divulgação/SBT Em meio a briga por herança, filho de Gugu recebe troféu em nome do pai

Em meio a uma briga judicial envolvendo a herança do pai, o filho de Gugu Liberato , João Augusto, participou de uma homenagem em nome do apresentador na gravação do Programa Silvio Santos que vai ao ar neste domingo (23). O primogênito recebeu um troféu de Patrícia Abravanel em comemoração aos 60 anos da atração.

Gugu trabalhou no SBT entre 1981 a 2009, quando assinou com a Record TV. Na conversa com Patrícia, o jovem de 21 anos, que é estudante de Comunicação e Administração de Empresa, revelou o desejo de seguir os passos do pai. "Estou estudando administração e comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai. Eu adoro essa alegria toda! Venho aqui desde criança e estar aqui é muito nostálgico para mim", disse.



Pelas redes sociais, João Augusto ainda deu detalhes sobre a gravação: "Que satisfação representar meu pai para receber o troféu em comemoração aos 60 anos do Programa Silvio Santos! Tenho muito orgulho e gratidão de poder receber algo que meu pai receberia se estivesse vivo. Foi uma supresa para mim, e receber o troféu das mãos da Patrícia Abravanel foi um momento que ficará guardado no meu coração para sempre", afirmou.

"Meu pai tinha um amor e respeito imenso pelo Silvio e o SBT, e tenho certeza que ele se sentiria muito honrado. Embora ele não esteja fisicamente conosco, sinto que ele está acompanhando este momento grandioso de um lugar melhor, distante das preocupações deste mundo", completou ele.