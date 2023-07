Reprodução Rose Miriam faz desejo ao filho herdeiro de Gugu: 'Como o papai'

A médica Rose Miriam di Matteo surpreendeu neste sábado (8) ao publicar uma carta aberta desejando que o filho João Augusto siga os passos de Gugu Liberato. A ex-companheira e o primogênito estão em lados opostos na briga judicial pela herança do apresentador.

Através do Instagram, Rose Miriam publicou uma foto do filho sentado em uma poltrona com o símbolo do SBT logo atrás. O jovem participou de uma atração da emissora recentemente.

"João, meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo incondicionalmente que você seja uma pessoa sempre feliz em todos os aspectos da vida. Mamãe ficou muito feliz e emocionada por saber que você caminhou pelo mesmo caminho que o papai, tão alegremente caminhou em direção ao palco onde sempre foi recebido com amor e carinho por todos", iniciou a mãe.

"Filho, o papai nasceu profissionalmente e deu os seus primeiros passos nessa grande e respeitada SBT, idealizada e criada pelo grande homem Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, amado e respeitado pelo nosso lindo Brasil. Que Deus te abençoe João iluminando os seus caminhos. Saiba que além de um exímio administrador de empresa, que aliás está estudando para isso, que seja um grande apresentador de televisão, tão grande como o papai, o nosso eterno Gugu Liberato", desejou a médica.

Nos comentários, seguidores elogiaram a mensagem da mãe de João Augusto. "Rose... você é maravilhosa e com um coração imenso de amor. Mesmo o seu filho ficando contra você, você continua abençoando ele... Parabéns pela mãe maravilhosa que você é", comentou uma.

"Uma pena que esteja sendo influenciado pela família do pai. Muito triste ouvir de um filho que a mãe não passava de uma barriga de aluguel", apontou outro.



"Ele é a cara do Gugu! Que saudades do nosso eterno Gugu!", dedicou uma terceira.