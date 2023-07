Reprodução/YouTube/Instagram - 04.07.2023 Gabi Prado afirmou que viu Italo Antonelli com outra mulher antes de pedir Karen Bacic em casamento





As polêmicas envolvendo a terceira temporada de "Casamento às Cegas" continuam repercutindo nas redes sociais. A influenciadora Gabi Prado afirmou que viu Italo Antonelli se envolvendo com outra mulher antes de pedir Karen Bacic em casamento no reencontro do reality show , exibido no último domingo (2).

Karen se casou com Valmir Reis no programa da Netflix, mas terminou o relacionamento duas semanas após oficializar a união no altar. A participante decidiu dar uma chance na relação com Italo, quem conheceu antes de escolher Valmir no reality, e disse sim ao pedido do companheiro na live recente.







Em conversa com Reis, Gabi expôs que viu Italo com o affair dois dias antes do pedido a Karen, na última sexta-feira, durante uma festa de pagode. "Pode ser que seja um relacionamento aberto, então não sei. Existem relacionamentos abertos", afirmou no podcast "Pod da Prado", onde também expressou surpresa com Antonelli pedindo Bacic em casamento.





A ex-"De Férias com o Ex" não foi a única a expor o envolvimento de Italo às vésperas do pedido de casamento, já que circularam nas redes sociais prints de conversas do participante do reality da Netflix com outras mulheres. Ele se pronunciou sobre o assunto nos comentários da página "Segue a Cami" no Instagram.

"Tão fácil querer estragar a felicidade dos outros, né? Aprendam a ter responsabilidade afetiva e nos deixem viver nosso momento único. Querer o bem do próximo ninguém quer, mas o mal está cheio, infelizmente", pontuou. "Deixa que falem, a gente sabe o que é real", completou Karen. O casal ainda compartilhou uma declaração com registros da relação nas redes sociais.





