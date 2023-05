Se você ama entretenimento, eu tenho certeza que você conhece Gabrielle Ramos Prado , popularmente conhecida como Gabi Prado. A influencer é conhecida por sua personalidade forte e suas tretas na web, sua última polêmica foi envolvendo a empresária e influencer, Bianca Andrade.



No De Férias Com Ex, Gabrielle tocou o terror e foi o pesadelo de seus rivais, sem papas na língua, ela falou tudo que quis e sentiu vontade, já em A Fazenda, a influencer foi um pouco mais contida.



Em uma entrevista ao podcast Podcalizando , Gabrielle abriu o jogo sobre os cachês já recebidos em suas idas para realities. A apresentadora disparou: "Quanto você ganhou para entrar em A Fazenda?" "R$60.000,00", rebateu Gabi Prado.



Segundo a influenciadora, o valor do cachê recebido de A Fazenda foi muito importante, pois, ela tinha uma dívida familiar para cumprir e que esse era o principal motivo por ela ter aceitado entrar no reality. Em continuidade a entrevista, a host do podcast perguntou a Gabrielle quanto ela ganhou para entrar no De Férias com Ex e a influencer prontamente respondeu: "No 1º R$8.000,00 e no 2º R$10.000,00".



Ao ser questionada sobre seu faturamento de todos seus trabalhos, com rosto cheio de alegria e sorriso no rosto, Gabi confessou que já faturou o seu 1º milhão.