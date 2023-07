Reprodução Instagram - 27.07.2023 Maisa na Espanha

Nesta quinta-feira (27), a atriz e apresentadora Maisa Silva surpreendeu os seguidores do Instagram ao publicar os registros da nova viagem que faz pelas Ilhas Baleares. O trabalho mais recente da artista estreou neste mês. Trata-se da interpretação da versão jovem de Anita, a personagem principal de “De Volta aos 15” , seriado da plataforma de streaming da Netflix.



Situados no Meditarrâneo, mais precisamente nos arquipélagos da costa leste da Espanha, as Ilhas Baleares, onde Maisa está, são um dos locais mais visitados na Europa. Isso devido a riqueza de paisagens naturais, com destaque para as praias presentes nas ilhas.



Na publicação em que compartilha com os fãs alguns momentos da viagem, a atriz escreveu: “Nesse perfil vai ser verão por muito tempo”. Nas fotos, ela mostra alguns dos locais que já visitou, além de destacar os pratos culinários e os modelos de biquínis e roupas de verão escolhidos para a expedição.



Neste mês, a atriz retornou ao papel de Anita na segunda temporada de “De Volta aos 15”, série que já foi renovada para uma terceira temporada pela Netflix. Na trama, ela divide a construção da personagem com Camila Queiroz. A Camila cabe interpretar a versão adulta, enquanto Maisa assume a fase jovem da protagonista.



Confira a publicação:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: