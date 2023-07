Reprodução/ Instagram Gabi Martins

Na última terça-feira (18), a cantora Gabi Martins usou os stories do Instagram para conversar com os seguidores e admitiu que ama cantar “Indereço”, canção inspirada na suposta traição do ex-namorado, Lincoln Lau, com a criadora de conteúdo digital Kamille Millane.



“Eu amo cantar ‘Indereço’! Me sinto forte e corajosa. No palco e no show, as mulheres amam quando eu canto. Muito feliz com o sucesso e por ter conseguido transformar essa dor em música”, contou a ex-BBB.



A grafia errada da palavra endereço é uma referência à suposta conversa vazada entre Kamille e Lincoln. Isso porque, ao combinar de se encontrar com o affair, Millane teria escrito a palavra com um erro ortográfico. Gabi anunciou o término em março deste ano e o namoro durou cerca de 3 meses.



Além disso, a cantora revelou que sente “saudade” do “Big Brother Brasil”. Ela participou da edição de 2020, uma das edições de maior repercussão, já que ocorreu no ano de início da pandemia de Covid-19. A campeã do “BBB 20” foi Thelma Assis.



“Acho que mudei muito, em vários sentidos: físicos e pessoais. Mas, eu sinto saudades, sim. Foi um momento especial. Hoje, eu sou feliz com a maturidade que tenho e todas as coisas incríveis que conquistei”, finalizou ela.

