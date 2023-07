Reprodução/Instagram Shantal é criticada por vídeo para o marido; famosas comentam

Shantal deu o que falar nas redes sociais ao publicar um vídeo para o marido, Mateus Verdelho. A publicação exibe todas as mudanças que a influenciadora teve na vida pelo relacionamento.

Entre elas, a gravidez e a rotina de exercícios. "Quando eu conheci o meu mario, o sonho dele era ser pai e eu não queria muito ser mãe, mas eu decidi realizar o sonho dela", contou.





"Sonho realizado, e aí partimos para o sonho dois. O sonho dele era que eu começasse a correr com ele, então comecei a treinar", seguiu ela.





A declaração de Shantal gerou debate nos comentários. "Extremamente perigoso ter filhos pra realizar o sonho do parceiro de ser pai, principalmente quando a própria declara q não queria ser mãe. Isso não deve ser incentivado em hipótese alguma! A chance de dar errado para as pessoas comuns é enorme! Que bom q com ela deu certo. Mas é a exceção da exceção.", disse uma seguidora; "A parte do "EU DECIDI REALIZAR" passou batido para as pessoas", defendeu outra.

Gabriela Pugliese também comentou a publicação da amiga. "Gente olha só, esse post é da SHANTAL para MATEUS! Com certeza se o Mateus fizesse um similar vocês veriam quanta coisa ele também faz por ela! Não problematizem tudo! Me meti porque não aguentei", disse ela.

Até Marina Ruy Barbosa entrou na discussão. "Relacionamento saudável é assim: os dois devem ser companheiros e parceiros. Realizando seus próprios sonhos e apoiando o outro nos sonhos dele. Com toda certeza, agora são sonhos realizados dos dois. Ninguém vai fazer nada forçado, obrigado, ou que fuja dos seus princípios e do que você acredita, isso é óbvio. Shantal e Mateus são um casal incrível, real e são super felizes! Casalzão. Relacionamento não é competição sobre quem é manda mais, quem é mais forte e mais egoísta", opinou a atriz.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: