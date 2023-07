Reprodução Instagram - 26.07.2023 José Loreto com a filha Bella

Após o fim das gravações como Lui Lorenzo em “Vai na Fé” , José Loreto está de férias e aproveita os momentos de descanso junto com a filha Bella, de 5 anos. A herdeira é fruto do casamento de Loreto com a atriz Débora Nascimento, com a qual ele não está mais casado.



Em registros feitos nos stories do Instagram, nesta última terça-feira (25), o ator compartilhou as atividades que fez com a filha. Dentre os momentos publicados, destacam-se: uma volta dele e da filha a cavalo, outra situação em que eles alimentam um bode e, por fim, uma foto dos dois perto de uma fogueira.



Embora as gravações de “Vai na Fé” já tenham sido concluídas, os desfechos da reta final só serão apresentados ao público no próximo mês, no dia 11 de agosto. As cenas do personagem de José Loreto, Lui Lorenzo, por exemplo, ainda não foram reveladas e a dúvida do relacionamento que o cantor poderá ou não ter com Lumiar (Carolina Dieckmann) também não foi respondida.



Escrito por Rosane Svartman e com direção de Paulo Silvestrini, o folhetim “Vai na Fé” será substituído pela novela “Fuzuê” , que marca a estreia de Gustavo Reiz na teledramaturgia da Rede Globo. A nova trama será protagonizada por Bianca Cordeiro como Luna, Marina Ruy Barbosa na pele da vilã Preciosa, e Nicolas Prattes, que será o galã Miguel.

