Leandro Lima participou virtualmente do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (26) e explicou os motivos de não estar presencialmente no programa em São Paulo. O ator foi vítima de um furto em uma praia no Rio de Janeiro e teve os documentos levados, o que impediu a viagem entre as cidades.

O susto aconteceu entre as gravações de Lima como Marino em "Terra e Paixão", nesta terça-feira (25). "Aconteceram uma série de imprevistos que me tiraram do sério [...] Serve também para dar um alerta às pessoas. Ontem fui dar uma caminhada na praia, antes de gravar. Tirei minha camisa para dar um mergulho, [estava] com um documento e um cartão. Fui mergulhar, tive um 'descuidinho' de segundos e, quando voltei, os documentos não estavam mais lá, fiquei sem os documentos", relatou.





O ator contou que achava "que estava tudo bem", já que poderia utilizar o passaporte como documento na viagem até São Paulo no dia seguinte, mas se lembrou que o item estava no destino que gostaria de chegar. "Fui fazer boletim de ocorrência online, porque tinha que voar para São Paulo às 6h da manhã. Depois de um grande percurso para fazer esse boletim, veio [a mensagem]: 'Esse documento não é válido judicialmente'. Falei: 'Ih, é capaz de dar errado no aeroporto'. Tem a outra coisa do reconhecimento facial, confiei totalmente nisso", afirmou.

Apesar da esperança com a tecnologia, Lima relatou que foi direcionado para os portões no Aeroporto Santos Dumont que não contavam com reconhecimento facial, o que cancelou a viagem do ator. "O engraçado é que a última vez que fui para São Paulo [...], fui pegar meu documento e o funcionário da companhia deu um tapinha nas minhas costas e falou: 'Vai lá, delegado'. Bem que poderia ter sido o mesmo cara [risos]", relembrou, se referindo ao personagem que interpreta na novela das nove.

