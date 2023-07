Reprodução Instagram - 26.07.2023 Grazi Massafera

Após passar uma temporada de férias no verão europeu, a atriz Grazi Massafera está de volta ao Brasil. Por meio de uma publicação no Instagram, feita nesta quarta-feira (26), ela explicou aos seguidores que retomará a prática de exercícios físicos e mostrou como o corpo ficou depois de 3 semanas longe das atividades.



Mesmo sem se exercitar, a artista surpreendeu os seguidores, porque manteve os músculos torneados e o abdômen definido. A apresentadora Fernanda Gentil comentou: “Queria esse espelho, ele sempre te deixa ótima”. “3 semanas sem atividade física? Socorro, gata, maravilhosa”, escreveu outra usuária do Instagram. “Barbie brasileira, zero defeitos”, brincou ainda outra fã.



Na legenda da publicação, Grazi ainda comentou do novo trabalho que fará fora da Rede Globo. “Observando meu corpo e mente, já que agora começo a me preparar para uma nova aventura, ‘Dona Beja’, que será maravilhosa. Bora exercitar levinho, muito levinho, porque a personagem não permite”, escreveu.



Grazi será a protagonista do remake “Dona Beja”, que estará no catálogo da plataforma de streaming da HBO Max. Na trama, Grazi vivenciará a personagem Ana Jacinta, inspirada na personalidade histórica que viveu em Minas Gerais no século 19. A releitura terá 40 capítulos.

