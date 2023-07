Divulgação - SBT 21.7.2023 Arthur Aguiar





Após se tornar campeão do "BBB 22", da Globo, Arthur Aguiar passou a frequentar outras emissoras. No domingo (23), o ex-marido de Maíra Cardi volta ao SBT para participar do "Domingo Legal", apresentado por Celso Portiolli.



Mas Aguiar não estará só. O campeão do BBB 22 vai participar da disputa dominical do SBT ao lado do pastor Leonardo Sales, apontado como desafeto de Thiago Nigro, atual noivo de Maíra Cardi.

Leia também Thiago Nigro perde as graças de pastor e fica fora de congresso gospel





Para quem não lembra, o pastor Leonardo Sales foi acusado de cortar Nigro de um congresso gospel após o "Primo Rico" assumir a relação com Maíra Cardi. Na época, segundo o jornal Extra, a decisão foi tomada por "Nigro estar queimado no mundo religioso". Sales usou as redes sociais para negar o embate e informar que é amigo de Nigro.

Arthur Aguiar formará equipe com o pastor e David Brazil. Essa é a segunda ida de Arthur ao SBT. Em abril, o ex-BBB participou do "The Noite", com Danilo Gentilli. Além disso, o "Domingo Legal" vai receber Bruna Barbie, a “Barbie Brasileira”. Com milhares de seguidores nas redes sociais, ela conta como aplicou à vida real diversos itens da personagem, tornando o mundo totalmente cor de rosa.