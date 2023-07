Reprodução/Edu Moraes/Record TV O vencedor de A Grande Conquista comentou sobre o reality show

Na última quinta-feira (20), Thiago Servo foi consagrado campeão de A Grande Conquista com 35,60% dos votos do público, levando para casa o prêmio de R$ 1 milhão. Com a vitória, Thiago comentou sobre os fãs, relacionamento, confinamento e o que fará com o prêmio, além de se mostrar determinado a encarar a vida de outra maneira. "Somos forçados a conhecer melhor até aqueles que não gostamos de cara", revelou.











Em relação ao título de campeão, o cantor ressaltou que ainda não assimilou tudo. "A ficha está caindo. Estou muito feliz, estou processando ainda o que aconteceu. Voltando à vida normal. Foram 75 dias de confinamento. Estou cansado, mas muito grato".

No começo do reality show, Thiago não recebeu tanto apoio dos telespectadores, mas mesmo assim tinha esperança de conquistá-los. "Tenho muita fé. Desde que começou o programa, tive muita fé, pedi muito para Deus. No começo, na Vila, muita gente pegou no meu pé, não entenderam que eu queria proteger meus amigos, a galera não concordava com meu estilo de jogo", disse.

"Fiquei com um pouco de medo. Mas logo depois subi para a Mansão, as respostas foram vindo positivamente, tanto minhas, quando eu ia para a Zona de Risco, como do meu grupo, que era os 'improváveis' – montamos esse grupo que eram aqueles que tinham tudo para dar errado, mas se Deus quiser, ia dar certo. Sou muito ligado à energia. Do nada chorava, sentia a energia da galera. Graças a Deus deu certo", completou.

Já sua estratégia foi jogar com o coração e procurar sua melhor versão: "Jogar com o coração. Ser eu mesmo. Errei muito, acabei tendo muitas falhas. Nunca fiz nada pensado, nunca fiz nada pensado para machucar essa pessoa, magoar. Por isso, pedi desculpas tantas vezes. Procurar ser o mais humilde possível. Prefiro ter paz do que ter razão".

O sertanejo ficou conhecido por desistir de A Fazenda, mas em A Grande Conquista parece que essa questão nem mesmo passou por sua cabeça. "Nunca passou. Vi muita gente falando que pensaram em desistir, principalmente na Vila, por causa do frio, da comida racionada para um monte de gente. Em todo momento, eu falava: 'Vou ficar aqui'. Nunca pensei em desistir", falou.

"Eu falava para os meus amigos: 'Se eu estiver arrastando aqui, vocês me deixem'. E também tive pessoas que foram anjos que Deus colocou na minha vida. Sem essas pessoas, eu não teria conseguido, que me deram todo o suporte. Fui pegando amor, e essas pessoas nos momentos de fraqueza te apoiavam, uns apoiavam os outros. Foi isso que aconteceu", complementou.

Outro ponto importante no decorrer do programa foi o relacionamento de Thiago com Gyselle: "Meu relacionamento com a Gyselle (risos)? Amizade, né?! Expliquei para ela, que tem uma ex-namorada minha grávida. Meu filho nasce agora, dia 8 de agosto. E eu queria conversar com ela primeiro".

"Por mais que a gente esteja separados, não queria tomar nenhuma atitude antes de falar com ela, dar a oportunidade de ver o que ela acha, o que é o melhor para o nosso filho, isso é o mais importante. Aí, depois, vou pensar na minha vida pessoal. Primeiro, vou pensar no meu filho e no que é melhor para ele. Mas, com certeza, a Gyselle é uma mulher linda, apaixonante, cheia de vida. E uma das coisas que acho mais sexy e interessante em uma mulher é o companheirismo e ela foi minha companheira durante todo o jogo, então... A gente nunca sabe, né?", explicou.

O prêmio de R$ 1 milhão parece ter vindo em bom momento e auxiliará o cantor com os pagamentos atrasados. "Nossa, tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, vou ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo ou comprar de uma vez ou pelo menos dar entrada em uma boa parte de um apartamento ou casa", afirmou.

Mesmo que tenha enfrentado desavenças no confinamento, Thiago revelou que não tem nenhum pessoa que não gostaria de conviver fora do reality: "Especificamente não tenho um nome, tem pessoas que eu gosto mais. Mas de coração, mesmo, tomaria uma cervejinha com qualquer uma daquelas pessoas que conheci lá, porque sei que lá são momentos. Com quem não tomaria essa cerveja, é com pessoas que guardam mágoa e com os que não estão dispostos a se perdoar e a perdoar o outro. Mas de verdade, não tenho uma pessoa em mente".

Por fim, o sertanejo contou que o reality show lhe ensinou muitas coisas, mas principalmente dar oportunidades as pessoas. "Ensinou que quando a gente dá oportunidade para pessoas que, num primeiro momento, não batemos muito e viramos as costas, em um confinamento a gente é obrigado a conviver, e somos forçados a conhecer melhor até aqueles que não gostamos de cara. E é aí que, muitas vezes, nos surpreendemos e conhecemos pessoas incríveis", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko