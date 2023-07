Reprodução/Instagram Igor Cavallo se diz vítima de complô e detona ex-colegas de reality





Um verdadeiro barraco entre ex-participantes da Vila de A Grande Conquista acabou com denúncias de agressão e pedido de socorro à direção da Record por duas mulheres do elenco, que resultaram no impedimento de Igor Cavallo em comparecer à grande final do reality show na noite de ontem (20) em Itapecerica da Serra. À coluna, o professor de jiu-jitsu disse ter sido vítima de um complô.







"Isso tudo foi sabotagem. Estão armando para cima de mim com um monte de mentiras. São duas mal amadas que estão espalhando um monte de fake news e tentando acabar comigo, mas isso não vai ficar barato. Tenho um monte de podres para expor", disse Cavallo à coluna.

Para entender a treta toda, a coluna vai te explicar como rolou a confusão. Ex-participantes nos procuraram logo na madrugada para dizer que um vídeo de Igor agredindo sua namorada, Bruna, havia sido compartilhado em um grupo de WhatsApp em que estão todos os integrantes da Vila. Isso gerou uma comoção geral, e o barraco virtual começou, com diversas trocas de xingamentos.

No meio desta história, houve relatos de que ele havia sido preso assim que chegou na porta do confinamento em Itapecerica da Serra após ser denunciado pela polícia. Mas isso não aconteceu, porque Cavallo sequer conseguiu chegar às instalações do reality show, pois ele diz ter sido impedido pela direção da Record após as denúncias das ex-participantes.

"Quando eu estava chegando, a produção me ligou e mandou eu voltar, porque tinha duas mulheres incomodadas, dizendo que estavam se sentindo ameaçadas por mim. A Record mandou um carro pra me levar, eu estava sozinho, sem nenhum outro participante. O motorista parou o carro num posto, a gente conversou e eu tive que voltar pra casa. Passei a maior vergonha", relatou.

As duas mulheres em questão são Babi Cris e Rayana Diniz, ambas ex-participantes da etapa da Vila de A Grande Conquista. Durante nossa conversa ao telefone, ele desferiu inúmeros xingamentos para falar de ambas. Mas o que chamou a atenção é que ele afirmou que Babi, até então, era sua amiga e o traiu por sentir inveja dele.



Reprodução/Instagram Babi Cris e Rayana Diniz participaram de A Grande Conquista





"A Babi me bloqueou e armou para mim porque eu fui chamado para participar de uma festa só com os participantes da Mansão que tinham sido eliminados. A festa foi organizada pela Medrado, e a Babi, essa bosta de mulher que não teve capacidade de aparecer no programa, ficou com inveja e saiu espalhando pra todo mundo que eu agredi minha esposa", relatou.

Segundo Cavallo, ele e sua atual companheira decidiram colocar um ponto final na relação, e ela se trancou no banheiro e começou a chorar, por não aceitar o término. O vídeo de Bruna chorando surgiu daí. Não se sabe se ela gravou e mandou para Babi, que era sua amiga, ou se em uma chamada de vídeo foi feita uma gravação de tela e o material acabou caindo no grupo de WhatsApp.

"A Babi era nossa amiga, frequentava nossas festas aqui em casa. Mas eu acabei com ela. Tudo porque se sentiu traída de eu não ter chamado ela pra ir na festa da Medrado. Aí esse vídeo foi parar no grupo e do nada surgiu essa Rayana, começou a me xingar de gordo, de lixo e dizendo que eu batia em mulher. E eu nunca levantei um dedo para nenhuma mulher, muito menos para a Bruna", afirmou.

"A Rayana vai tomar um processo, porque as coisas não podem ficar assim. A Babi só é uma idiota e retardada, que ficou magoada só porque não foi convidada para nada. As pessoas provocam pra você chegar no seu limite. O foda é que essa Lei Maria da Penha tem muita mulher usando de forma errada e tá brincando com essa lei. Hoje em dia a gente não sabe quando uma mulher está falando a verdade ou mentindo. O que eu sei é que nunca agredi a Bruna", completou.

Fato é que Igor Cavallo não participou da final porque, segundo ele, a Record optou por acreditar nos depoimentos de Babi e Rayana. "Eu vou expor tudo o que aconteceu. Teve manipulação no reality show e me tiraram de propósito dali de dentro. Não vai ficar barato", avisou.

A coluna procurou a Record para confirmar se Cavallo realmente foi barrado da grande final e se o motorista da emissora teve que retornar no meio do caminho para levá-lo de volta à sua casa, mas até o momento não tivemos resposta. Atualizaremos caso nos seja enviado algum posicionamento.