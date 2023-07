Reprodução Instagram - 17.07.2023 Naldo, Patrícia e Melody no 'Programa Silvio Santos'

Sob o comando de Patrícia Abravanel, o “Programa Silvio Santos” do último domingo (16) viralizou na Web após o quadro “Jogo das 3 Pistas”, no qual Melody e Naldo participavam. Tudo ocorreu após uma pista comparativa que envolvia Melody e Anitta.



Isso porque, logo no início da brincadeira, as pistas indicavam “Cantora brasileira que passou Anitta” e a resposta organizada pela produção do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) foi: Melody. Naldo foi quem acertou a charada e levou a plateia, Patrícia Abravanel e Melody a comemorarem o resultado.



O trecho viralizou na Web e repercutiu entre os internautas, principalmente após os últimos lançamentos das cantoras. Anitta lançou “Funk Rave”. Já Melody, em parceria com Naldo Benny, entregou a canção “Love, Love”, com sample de Chris Brown.



Os fãs da veterana justificaram a música da ídola não ter emplacado tanto no país por ela focar no mercado internacional, enquanto os de Melody defenderam o sucesso de “Love, Love”. “Realmente passou. Passou muita vergonha”, opinou um fã de Anitta. “Mas ela, de fato, passou a Anitta com a música ‘Love, love’”, escreveu um seguidor de Melody.

