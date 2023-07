reprodução / Twitter Nando Reis pediu a prisão de Bolsonaro

Nando Reis aproveitou seu show no Festival de Inverno, no Rio de Janeiro, para mandar um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No palco, ele pediu cadeia para o político, que foi declarado inelegível pelos próximos oito anos. Depois, o cantor ainda aproveitou para desabafar.

"Vai pra cadeia! Bolsonaro, sua hora está chegando, mané", falou Nando.

Durante entrevista para o Canal Brasil, o músico defendeu a fala: “Quem acha que o que eu estou falando é ir além, essa pessoa está sem noção. O que a gente está falando é recolocar as coisas nos lugares, nos lugares elementares. Não estamos falando nada demais. Respeito ao próximo, chega de racismo, chega de bater em gays... essa coisa absurda. Quem falou da onde veio isso? Tem muita gente falando o nome de Deus, falando o oposto, completamente o contrário do que foi o ensinamento de Cristo. Eu não sou cristão, nãos ou religioso, mas estou muito mais perto de defender os ensinamentos do cristianismo do que qualquer papo de Deus, família e o caralh*. Bando de hipócrita.”

Nando não esconde sua posição política há muito tempo. Na última eleição, o cantor participou do movimento “vira voto”, que tinha a intenção de mudar os votos das pessoas para que votassem no Lula (PT).

Rapaz... Nando Reis pediu cadeia para Bolsonaro e detonou quem usa Deus para praticar violência e disseminar ódio. #FestivalDeInverno



📽 @brunoguzzo pic.twitter.com/4vc0SnwjsT — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) July 16, 2023