Foto: Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

No último domingo (16), a ex-BBB e influenciadora digital Maíra Cardi , que faz conteúdos voltados ao emagrecimento, compartilhou com os seguidores do Instagram o resultado da mudança que pediu ao noivo, o escritor de educação financeira Thiago Nigro.



“Eu disse que não tinha como casar sem saber quem mora embaixo dessa barba! Vamos descobrir?”, escreveu ela como legenda do vídeo em que mostra Thiago raspando a barba.



Maíra explicou que não queria fazer o casamento antes de ver o companheiro sem a barba e detalhou ainda que a decisão foi tomada no café da manhã de domingo (16). Segundo ela, o noivo a perguntou: “Você quer tirar minha barba hoje?” e a ação dela foi iniciar a raspagem, que foi concluída por Thiago.



Thiago Nigro e Maíra Cardi anunciaram o noivado em abril deste ano, mas a data do casamento ainda não foi divulgada. Recentemente, a influenciadora afirmou que planeja 5 dias de festas , de segunda-feira à sexta-feira.



Confira a mudança de visual de Thiago Nigro: