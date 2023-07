Reprodução/Instagram Thiago Nigro e Maíra Cardi

Maíra Cardi usou o Instagram para revelar alguns detalhes de como será o casamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. "São cinco dias de casamento, de segunda a sexta todos os dias da semana para ter certeza mesmo", começou a influencer.

Ela contou que o casamento deve acontecer em 50 dias, ou seja, em setembro, mas que “os convites ainda não estão prontos”. Ela acrescentou que pensou em casar em Israel, onde foi pedida em casamento, ou na Itália, mas que Thiago a lembrou que não são todos que conseguiriam ir.

"As pessoas comuns não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que paguemos tudo, elas só indo com o corpo. Ele destruiu tudo", explicou rindo. "Então vai ser no Brasil mesmo, pagaremos tudo, mas será em outra cidade".

Maíra e Thiago ficaram noivos em abril deste ano, depois de apenas dois meses de namoro. A influenciadora e ex-BBB estava solteira desde quando separou de Arthur Aguiar em outubro de 2022.