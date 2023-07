Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Na última terça-feira (11), a influencer Maíra Cardi conseguiu, na Justiça, anular o casamento com o ator Arthur Aguiar. O Ministério Público (MP) do estado havia sugeido uma ação para desfazer a união, oficializada, já que, na época,a coach ainda estaria casada no papel com Egil Greto Guarize.



Maíra e Guarize se casaram em 2014 e não se divorciaram. Segundo o Metrópoles, a influencer alegou que nunca sabia que vínculo anterior, registrado nos Estados Unidos, seria válido no Brasil. Deste modo, o pedido de anulação foi julgado como procedente pela Justiça paulista.



O iG Gente entrou em contato com a assessoria da coach de emagrecimento, mas não obteve resposta.



Em 2017, Maíra organizou um casamento surpresa para Arthur e viralizou. Em cinco anos de um relacionamento, cheio de idas e vindas, os dois tiveram a pequena Sophia.



