O “Fantástico” deste domingo (16) exibiu uma reportagem com Themis, mulher que denunciou Felipe Prior por um estupro que aconteceu em 2014. O ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto e a vítima fez um relato sobre o abuso na Globo que repercutiu nas web. Internautas se solidarizaram com ela, enquanto famosos deixaram de seguir o arquiteto nas redes sociais.

No depoimento à TV, Themis explicou que o esturpo aconteceu enquanto pegava uma carona com Prior e outras pessoas. “Já tinha pegado carona com ele diversas vezes, não me parecia um risco, que algo pudesse acontecer. A gente estava voltando da festa, ele deixou primeiro a minha amiga na casa dela. Quando estávamos indo sentido à minha casa, ele parou o carro no meio da rua, desafivelou meu cinto, começou a me beijar. A rua estava muito escura, já era de madrugada. Ele foi para o banco de trás e me puxou”, afirmou.





"Começou a tirar minha roupa e, à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Falei: 'Felipe, eu não quero, não quero'. Ele continuou insistindo, continuou tirando a minha roupa e começou a penetração. Cada vez que falava que não queria, ele se tornava mais agressivo. comecei a tentar resistir fisicamente, e ele começou a puxar meu cabelo. Começava a me segurar pelos braços, me segurar pela cintura [...] E aconteceu a laceração, que foi bem doloroso. Eu gritei. Começou a sair muito sangue. E eu comecei a gritar de dor", complementou.

Após a exibição do relato, internautas registraram celebridades que ainda apareciam na lista de seguidores de Felipe no Instagram depois da condenação. Desde então, pararam de seguir o ex-BBB nomes como Anitta, Carlinhos Maia, Jade Picon, Rico Melquiades e Mari Gonzalez. Outros famosos ainda continuam seguindo o arquiteto na rede social.

Já no Twitter, pessoas reagiram ao caso e se solidarizaram com Themis. “Que entrevista forte da vítima do Felipe Prior para o ‘Fantástico’. Ela detalhou tudo que o Prior fez com ela, e é de dar nojo. Forças às vítimas. Violência sexual é crime. Não é não”, escreveu um perfil. “Meu Deus, que horror. Muita força pra essa moça”, expressou outro.

“Ver o relato da mulher estuprada por Felipe Prior dói e lembra tantas mulheres que são abusadas e violentadas todos os dias, mas que não denunciam por se sentirem culpadas. E tem gente que ainda defende esse criminoso. Só tem uma vítima nessa história e não é ele”, reagiu mais um. Outros internautas ainda questionaram pessoas que seguem apoiando Prior após a condenação.

“É muito triste ver o tanto de gente do lado dele, que país machista. Já sofri abuso sexual e sei como isso é triste. Deveria ter campanha sobre isso através do governo federal. As mulheres precisam de ajuda e esses homens de punição”, comentou uma pessoa. “Terrível ver a quantidade de gente nos comentários defendendo ele e falando que é mentira dela. Por isso que muitas vítimas de estupro se escondem, guardam a dor e não denunciam, porque elas são sempre culpadas e o estuprador é inocente”, lamentou outra.

