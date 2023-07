Reprodução / Instagram Bruna e Gabigol foram flagrados em festa

Bruna Griphao foi flagrada com Gabigol em uma festa neste domingo (16). Os dois foram vistos conversando ao pé do ouvido e depois a influenciadora estava atrás do jogador enquanto ele dava uma palhinha.

No dia anterior (15), Bruna esteve em um jantar com Matheus Miranda, participante do Rio Shore. Os dois pareciam estar em clima de romance.

Na web, os internautas comentaram sobre os flagras. “Deus me livre ser famosa não saberia lidar com esse monte de gente em cima de mim atrás de fotos”, disse uma. “Esqueci, hoje ninguém mais pode conversar”, comentou outra.