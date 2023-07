Reprodução/Instagram Jojo Todynho viaja em cruzeiro nos Estados Unidos

Nesta terça-feira (11), a apresentadora e estudante de direito Jojo Todynho se viu desesperada quando a válvula hidráulica do banheiro em que ela estava, em um cruzeiro, “explodiu” e deixou o espaço todo alagado. Por meio dos stories do Instagram, ela explica aos seguidores como tudo aconteceu.



“Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu, meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu. E eu gritando para a renata: ‘É o Titanic’. Estou passando mal. Eu falei ‘Não, Senhor’. A válvula estourou assim do nada. Eu só sabia gritar ‘Renata’”, iniciou a cantora.



Em meio às brincadeiras com a nutricionista Renata Pigliasco Branco, que a acusava de ter quebrado o cano do banheiro, Jojo assegurou que “Não fiz nada” e ressaltou ainda: “O negócio estourou sozinho”.



Por fim, a apresentadora fez uma alusão ao famoso filme de James Cameron, “Titanic” (1997) - romance no qual um navio colide com um iceberg. “Qual o nome daquela mulher do Jack (personagem de Leonardo Dicaprio em ‘Titanic’)? Rose (Kate Winslet), não! Eu sei que tenho que me consertar com Deus, não era para eu estar aqui”, brincou.

