Reprodução/Instagram Jojo Todynho pega carona de caminhão com o namorado

Jojo Todynho compartilhou com os seguidores uma experiência inusitada. A cantora pegou carona com o novo namorado do Rio de Janeiro para São Paulo em um caminhão.

No banco do passageiro, a artista contou a história após aceitar a proposta do amado.





"Pensa numa mulher que se bota em furada na vida. Vim toda paramentada aqui. Quietinha. Parceria é isso aí, como é que não vou vir de caminhão. Peguei essa caroninha, economizar esse dinheiro", disse ela.

Jojo relembrou que pegava muito a estrada para viajar entre a capital carioca e a paulista. "Vim muito para São Paulo de ônibus, relembrando meu começo. Agora, de caminhão é a primeira vez".

Já em São Paulo, a cantora celebrou a chegada e ainda contou detalhes sobre o relacionamento. "Ele é rústico e é meu amigo desde 2015. A gente sempre foi muito amigo", contou ela.

