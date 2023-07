Reprodução Instagram - 07.07.2023 Jê Soares, Isacque Lopes, Sheron Menezzes e Samuel de Assis nos bastidores das gravações de "Vai na Fé"

Jê Soares e Isacque Lopes, intérpretes das versões jovens de Sol e Ben, da novela da sete “Vai na Fé" , foram os convidados do "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (7). Ao decorrer da atração, que vem sendo comandada por Tati Machado e Valéria Almeida devido às férias da titular, Patrícia Poeta, e a demissão de Manoel Soares, os artistas ganharam recados das versões adultas dos papéis que interpretam.



Escrita por Rosane Svartman , os protagonistas são Sheron Menezzes, que vivencia Sol, e Samuel de Assis, que defende o papel de Ben, ambos nas versões já adultas. Samuel foi o primeiro a comentar a parceria de Isacque na interpretação do mesmo personagem em fases temporais distintas.



“Um beijo enorme pra Jê e para o Isacque! Eu estou aqui para agradecer esse preto lindo e maravilhoso que eu amo demais pela parceria incrível que ele teve comigo na hora de construir esse cara massa que é o Benjamin. Muito obrigado, meu preto! Te amo muito e que a gente se encontre logo, logo”, declarou Samuel de Assis.



Após a fala de Samuel, a protagonista Sheron Menezzes enviou um recado para Jê Soares. Ela elogiou a colega de cena, relembrou a primeira vez que elas se encontraram e relatou que se emociona com o trabalho da intérprete na versão jovem do papel de Sol.



“Oi, minha Solzinha! Jê, que alegria estar aqui. Lembro a primeira vez que você chegou e me encontrou tão nervosa. Nossa, você estava tão emocionada. Hoje, quem me emociona é você com o trabalho lindo que você está fazendo. E é tão lindo que as pessoas acreditam. A gente acredita uma na outra e isso é a coisa mais linda. Parabéns”, finalizou Sheron.

