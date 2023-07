Reprodução / Instagram Enzo Celulari comenta em post de Jojo Todynho

Nesta quarta-feira (5), Jojo Todynho postou um vídeo no Instagram que rendeu comentários de vários famosos, incluindo Enzo Celulari, filho de Claudia Raia.

No vídeo, a cantora demonstra um descontentamento com Eva, dizendo que desde quando ela comeu o fruto proibido, as coisas não vão indo bem para as mulheres. Ela legendou o post: "Eu vou de bonde atrás de Eva…".

A publicação recebeu vários comentários de famosos como Bárbara Evans e Sheila Carvalho. Mas o comentário que chamou a atenção da web foi o de Enzo Celulari. O filho de Claudia Raia e Edson Celulari comentou dizendo que enviou uma DM para Jojo: "Olha ela!!! Mandei DM, viu?!".

Os seguidores de Jojo ficaram curiosos querendo saber o conteúdo da mensagem privada. "Dizendo o quê?", perguntou uma. Já outra seguidora pediu para que Enzo também a enviasse uma: "Manda pra mim também!"

Assista ao vídeo