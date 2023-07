Reprodução/Instagram Inffluencer detalha que as principais mudanças foram nos dias e horários

Viih Tube compartilhou com os seguidores como a vida profissional mudou depois que ela se tornou mãe. Por meio do Instagram, na última quinta-feira (6), a atriz ainda disse: “Sem dúvidas, foi uma das melhores decisões para valorizar meu tempo com ela, dinheiro não é tudo”.



“Chega 19h e eu não trabalho mais. Antigamente, eu não tinha horário para nada, ia fazendo tudo o que tinha para fazer até chegar na exaustão e ir dormir. Às vezes, ia até às 5h da manhã”, iniciou ela.



De acordo com Viih, ela fez essas mudanças de horário para que conseguisse se concentrar mais na rotina da bebê. Ela enfatizou que: “Hoje, que tenho minha filha, me dei esse luxo: deu 19h, o foco é só ela e a rotina dela”.



Além disso, a influenciadora destacou que, aos finais de semana, ela não trabalha com conteúdos, gerenciamento empresarial ou publicidades. Para ela, é uma forma de curtir o tempo com Lua, e o marido, Eli , sem ter os compromissos que já tem durante os dias úteis da semana.



“No fim de semana também, só gravo meu dia organicamente aqui e posto coisas gostosas, porque eu amo. Mas, trabalhar na empresa ou com publicidade não faço mais, para curtir minha família”, finaliza a ex-BBB Viih Tube .





