Reprodução/Youtube Casal cria conteúdos voltados a pais e mães de primeira viagem

Nesta segunda-feira (3), Eliezer usou os stories do Instagram para rebater críticas que ele e a esposa, a influenciadora Viih Tube, receberam. Após comentários que repudiavam a atitude dele como pai em tomar banho com a bebê Lua, outros internautas reclamaram dele e da companheira ficarem com a filha por muito tempo no colo.



“Estou aqui, porque fiquei irritado, confesso”, iniciou. Enquanto Viih amamentava a bebê, Eli leu os comentários e ressaltou as reprovações que o casal recebe por serem privilegiados, enfatizando que usar isso como forma de diminuir os papéis deles de pais é “Injusto”.



“Primeiro que ser pai e mãe não tem bula, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua forma de viver isso, ensinar, cuidar, se doar. As pessoas não precisam ficar julgando a nossa realidade privilegiada, porque, sim, eu sei que ela é e agradeço a Deus todos os dias. Mas, usar isso para nos diminuir como pai e mãe é, no mínimo, injusto”, escreveu ele.



Eliezer também comparou as possibilidades que ele e a mãe de Lua poderiam vivenciar pela realidade financeira que possuem, porém afirma que preferiram se dedicar à criação da bebê. “Poderíamos estar em todas as festas, em todas as viagens e em todos os eventos, mas optamos por nos doar 100% para nossa filha”, declarou.



“Não venha nos desmerecer como pai e mãe só pela condição financeira, porque a maternidade e a paternidade vão além do dinheiro: a realidade da amamentação, da privação do sono, do cansaço e da luta diária da adaptação de um bebê, independente da condição financeira”, acrescentou.



Ele ainda concluiu com respostas aos comentários que recebeu por ficar com Lua no colo. De acordo com Eli, os bebês precisam se sentir seguros e o colo é uma das formas de demonstrar esse afeto e que “em poucos meses, ela aprende a andar, depois começa a correr e não vai querer mais colo”.



“Onde o colo é ruim para o bebê? Minha filha não tem 3 meses. Um bebê passa 9 meses na barriga e do nada ele sai. Já imaginaram o que é isso para ele [bebê]? Minha filha, sua filha (o), precisa se sentir seguro, ter afeto, acalento, se sentir amado e ter atenção para se desenvolver”, finalizou.

