Reprodução/Instagram Viiih Tube mostra o corpo pós-parto

Viih Tube resolveu fazer um novo "tour pelo corpo" após dois meses do nascimento da filha, Lua.

A influenciadora exibiu a barriga nos Stories do Instagram neste sábado (1) e comentou sobre a pressão para voltar a forma antiga.





"Me pediram para ver como está a barriga para ver se tinha mudado desde o vídeo do tour pelo corpo. Estou assim. Eu acho que estou com o corpo diferente, eu me sinto um pouco mais magra, sinto que deu uma desinchada. É um mês e meio a mais do que aquele vídeo. Está voltando bem devagarzinho", disse ela.

A esposa de Eliezer também rebateu as críticas que recebeu após revelar que está usando roupas no tamanho GG. "Quando eu falei que estava no GG, eu não estava orgulhosa, não, tá? Eu estava mostrando a minha realidade. Não foi descuido na minha gravidez. Eu me permitia comer alguma coisa no final de semana, durante a semana era regradinho. Teve a condição genética também, são várias questões", completou.

Reprodução/Instagram Viih Tube





