Após a morte do ícone do teatro brasileiro José Celso Martinez nesta quinta-feira (6), Leona Cavalli, que interpreta Gladys na novela “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco, lamentou a morte de Zé e relembrou que ele “foi o primeiro que me estendeu a mão na Arte e no teatro”. A homenagem foi feita durante o “Mais Você” - programa matinal apresentado por Ana Maria Braga.



“Falar do Zé é falar de amor, de paixão, de vida. O Zé é um homem que sempre acreditou na eternidade, então, para sempre, falar dele será no presente. Ele sempre acreditou na eternidade através da força do teatro. Para mim, ele é uma das pessoas mais importantes”, iniciou ela.



Em seguida, Leona afirmou que, assim como ela iniciou a carreira artística com o apoio do dramaturgo , diversos outros artistas também foram influenciados por ele. A atriz acrescentou que “me estendeu a mão na Arte e no teatro, assim como para milhares de atrizes, atores e do público que começou a amar o teatro a partir dele”.



A atriz relembrou que a última vez que se encontrou com Zé foi no casamento dele com o também ator e diretor Marcelo Drummond, porém ela detalhou que teve que sair da cerimônia mais cedo pelas gravações de “Terra e Paixão”. Na ocasião, ela relatou que o dramaturgo se despediu dela de uma forma diferente.



“Me despedi do Marcelo dizendo: ‘Até breve’. Para o Zé, quando eu fui dizer ‘Até breve’, ele me interrompeu e falou: ‘Até sempre’. É esse ‘até sempre’ que eu vou guardar comigo no meu coração. Essa força e esse amor incondicional pela Arte e pela força da vida, que o Zé tem, tinha e pra sempre terá. Até sempre, Zé! Obrigada”, finalizou.

