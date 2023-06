Reprodução Instagram - 30.06.2023 Após gravidez de Lua, atriz e ex-BBB mostrou as mudanças do corpo aos seguidores

Viih Tube contou aos seguidores, na última quinta-feira (29), por meio dos stories do Instagram, que o corpo teve mudanças durante a gestação de Lua, filha da influenciadora com o ex-BBB Eli . Viih relatou que a predisposição familiar foi um dos motivos, mas que: “Estou usando GG. Não é algo que me orgulho, me sinto muito melhor no PP”.



Ela destacou que as familiares têm tendência a engordar durante gravidez e disse ainda: “Todas as mulheres da minha família tem tireóide. Minha mãe engordou 30 quilos, minha prima engordou 22 quilos”. Contudo, Viih relembrou que se alimentou bem, treinou, fez fisioterapia, pilates e também dieta, mesmo que, às vezes, comesse “uma tranqueirinha ou outra”.



“Eu estou falando isso para que as mulheres que estão vivendo isso saibam que acontece com todo mundo. Muitas mulheres não engordam e até perdem peso, porque passam muito mal ou vomitam muito, mas tem mulheres que engordam e se isso acontecer com você é um processo mental, de você conseguir entender que o corpo virou um ninho para o bebê”, argumentou a criadora de conteúdo digital.



Além disso, Viih explicou que o corpo das mulheres nunca é o mesmo após uma gravidez e fez esse alerta ao público masculino de pais que a seguem nas redes sociais. “Mesmo que não engorde como eu engordei, vai ter flacidez, terão áreas mais escuras e o peito vai cair se ela amamentar, porque fica enchendo e esvaziando o tempo inteiro”, enfatizou.





A relação com o espelho, de acordo com a influenciadora, também é diferente. “Às vezes, me olho no espelho e falo: ‘Meu Deus do céu, quero muito voltar a treinar, fazer uma dieta’. Mas penso: ‘Tenho que comer bem para amamentar’. A verdade é que é muita coisa para ficar se cobrando”, finalizou.

