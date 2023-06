Reprodução/Instagram Eliezer, Viih Tube e Lua

No último sábado (24), o ex-BBB Eliezer usou o Instagram para fazer um desabafo. Ele precisou fazer uma viagem rápida para o Rio de Janeiro para ir ao dentista. Viih Tube e a filha Lua, então, foram passar o fim de semana com a mãe da youtuber em Sorocaba (SP).

O ex-BBB falou da sensação de chegar em casa sem encontrar a esposa e a filha. "Fui para o Rio ontem para ir no dentista. Então, para a Viih não ficar sozinha aqui com a Lua, ela foi para Sorocaba. E acabei fazendo bate e volta. Cheguei em casa, tão estranho de não ver a Viih e a minha filha aqui dentro, gente. E meus filhos, meus cachorros, que vêm receber a gente. Muito estranho. Um dia e eu já fico com uma saudade absurda. Um sentimento de vazio, que estava faltando alguma coisa", disse ele nos Stories.



Em seguida, Eli postou uma foto que Viih Tube mandou de Lua e refletiu: "Matando a saudade dela por foto que a Viih me mandou. Bizarra a saudade que a gente sente, né? Agora eu sei que antes, toda vez que falava para alguém 'tô com saudade', eu não sabia o que era de fato sentir saudade. Agora eu sei", avaliou.



O marido de Viih, então, relembrou que aprendeu o que era saudade quando estava confinado no "BBB 22": "Saudade foi uma coisa que eu aprendi o que era durante minha participação no Big Brother. Porque até o Big Brother, eu nunca tinha sentido saudade de ninguém na minha vida. Eu falava, externava 'tô com saudade de você', mas eu acho que só pelo fato de você responder uma mensagem, falar pelo WhatsApp, uma ligação, vê a foto da pessoa aqui no Instagram, é uma forma de 'matar' a saudade”.

"Mas o Big Brother corta essa relação. É como se o outro não existisse, perde muito a noção de tempo e espaço. E foi a primeira vez que a saudade doeu, sabe? Senti doer a saudade da minha cachorra, da minha mãe, da minha família, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão. Foi a primeira vez que eu soube o que é saudade. E agora esse dia longe da minha filha. Um dia só e é uma loucura", completou ele.