Reprodução/Instagram 'Vai na Fé': Lumiar é criticada por conduta em julgamento: 'Elitista' agora cria conteúdos de maternidade real

Em conversa com os seguidores pelo Instagram na última quarta-feira (28), a ex-BBB e atriz Viih Tube contou algumas inseguranças sobre a maternidade. Dentre elas, as relações sexuais pós-parto com Eli, também ex-BBB, foram mencionadas.



Questionado por um seguidor se sentiu alguma insegurança, a artista disse que em vários momentos teve esse sentimento e elencou essas situações.



“Na minha amamentação que fiz de tudo para aumentar a produção e já aceitei que vou até onde aguentar com a sonda. Na primeira vez do sexo com o Eli pós-parto. No primeiro banho que dei nela”, listou.



Viih ainda explicou que ainda não teve a experiência de fazer algum passeio ou programa externo sem a presença da bebê. De acordo com a influenciadora, embora Eli já tenha saído para trabalhar, ela sempre ficou com Lua.



“Ela vai fazer três meses e eu nunca saí sem ela. Não sei qual é a sensação ainda, só o Eli que já saiu para trabalhar, mas eu sempre fiquei com ela”, admitiu.



Viih Tube conheceu o marido após a passagem dele pelo “Big Brother Brasil: 2022”. Eles são pais da bebê Lua, que já tem 2 meses de vida.