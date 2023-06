Reprodução Instagram - 29.06.2023 Nicole Bahls em capela construída na própria casa

Nesta quinta-feira (29), a modelo, atriz e apresentadora Nicole Bahls compartilhou com os seguidores, através do Instagram, a construção de uma capela católica dentro da própria casa: “Sou uma pessoa muito religiosa, tenho muita fé em Deus”.



“Quando fui construir a minha casa, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que não podia faltar, era um espaço para desabafar com Deus e ter minha intimidade. Claro que, para mim, é só andar na rua e olhar para o céu, que Deus está ali o tempo todo. Mas, eu construí um cantinho na minha casa para me conectar mais”, explicou.



Em seguida, ela apresentou aos fãs a estrutura da capela, que conta com bancos e genuflexórios para os amigos e familiares de Balhs. Além dos móveis, ela mostrou uma cruz e imagens de Nossa Senhora de Fátima e de Jesus.



Por fim, a influenciadora rezou junto com três crianças que estavam com ela no espaço. Após a oração, ela estendeu um tapete vermelho pela entrada da capela e contou aos pequenos: “A tia quer casar os pais de vocês”.

