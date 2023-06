Reprodução Instagram - 30.06.2023 Paolla Oliveira lesiona joelho

A artista Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores ao mostrar que lesionou o joelho após uma partida de futebol nesta sexta-feira (30) . Por meio do Instagram, ela compartilhou o momento e relatou: “Pessoa vai bater bola e sai lesionada”.



Na foto, publicada via stories, a atriz mostrou que o joelho machucado é o esquerdo e também colocou gelo no local da lesão. Mesmo com a situação inesperada, ela brincou com a situação e escreveu que “Ainda tem jogo”.



Após encerrar os trabalhos como uma das protagonistas de “Cara e Coragem” , folhetim das sete no qual deu vida à personagem Pat, Paolla Oliveira estará no elenco principal da sequência de “Justiça”. O seriado tem como trama central pessoas injustiçadas que buscam vingança.



Na obra , Jordana (Paolla Oliveira) cometará um assassinato, mas colocará a culpa na parceira amorosa, Milena (Nanda Costa), que será presa. Anos depois, a personagem de Nanda sairá da cadeia e começará a chantagear Jordana, com o intuito de se tornar uma artista musical.

