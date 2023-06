Reprodução / Instagram 26.04.2023 Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira recorreu às redes sociais para responder às perguntas dos seguidores sobre uma variedade de tópicos. Ultimamente, muitos fãs têm questionado e pressionado a respeito do casamento e da maternidade ao lado do cantor Diogo Nogueira.

Uma das perguntas direcionadas a ela abordou como Paolla tem lidado com essas expectativas. A seguidora perguntou: "Como você lida com a pressão da sociedade em relação à mulher? Casamento, filhos... você se deixa influenciar ou leva numa boa?".





Paolla respondeu de maneira assertiva: "Essa pergunta não foi feita apenas para mim, arrasou, foi feita para todas nós que enfrentamos essa pressão relacionada à faculdade, estilo de vida, casamento, filhos e muitos outros aspectos. No entanto, eu lido com essas pressões vivendo minha vida, no meu tempo e à minha maneira. Essas são decisões pessoais e cada uma de nós tem o direito de decidir o ritmo de acordo com suas próprias vontades, sem sofrer pressões externas".

A atriz também ofereceu conselhos para outras mulheres que se encontram sob pressão em determinadas situações: "Acredito que o mais importante é nos sentirmos bem com as escolhas que fazemos. Essa é uma tarefa desafiadora, não é? Se essa pressão está te incomodando, questione, questione mesmo. Verifique se essa pressão realmente faz sentido para você ou se está fazendo algo apenas por causa de influências externas".





