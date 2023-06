Reprodução / Instagram 26.04.2023 Diogo Nogueira conta como conquistou Paolla Oliveira

Diogo Nogueira compartilhou com os fãs o seu segredo para conquistar Paolla Oliveira , sua namorada. O cantor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado pelos seguidores sobre o começo do seu relacionamento com a atriz .

"Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro, a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava. Gosta, na verdade. Coisas que a gente admira, respeita, que a gente tem entendimento", afirmou ele.

E completou: "Acho que o dia a dia, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla". Fofos , né?

