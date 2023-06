Reprodução/Instagram Recentemente, a cantora lançou "Flash Volta" junto com Gustavo Mioto

Nesta sexta-feira (30), a cantora, compositora e apresentadora Lexa , através dos stories do Instagram, compartilhou com os seguidores que está em uma nova fase alimentar, na qual ela não pode mais comer alimentos que contenham glúten. De acordo com a artista, a exclusão da proteína vegetal é obrigatória.



“Bom dia! Adivinha o que eu estou fazendo? Vou comer comida, como cedo todos os dias. Vocês perceberam que eu postei a minha alimentação ontem? Pois bem, porque agora minha dieta não pode ter glúten! Eu não posso comer glúten”, contou a cantora. Ela ainda escreveu na legenda do storie: "Não é por frescura".



Antes de explicar aos fãs as alterações da alimentação, Lexa publicou, ontem, na quinta-feira (29), que estava em uma nova dieta obrigatória e que já estava percebendo mudanças no corpo. Na foto publicada, ela mostrou a barriga e escreveu: “Oi, abdômen”.



No início deste mês, a artista explicou aos fãs que decidiu reatar o relacionamento com o ex-BBB MC Guimê. Por meio das redes sociais, na segunda sexta-feira do mês (9), pouco antes do Dia dos Namorados (12), ela declarou que a decisão era extremamente pessoal e que percebeu mudanças no comportamento do companheiro .

