Foto: Reprodução/Globo Glória Maria morreu no Rio de Janeiro após a luta contra um câncer

Nesta quinta-feira (29), a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, a alteração do nome do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, para Museu Jornalista Glória Maria.

A mudança é uma homenagem e uma forma de reconhecimento do trabalho à frente de seu tempo da jornalista, que morreu em fevereiro deste ano. O Projeto de Lei é dos vereadores vereadores Rosa Fernandes (PSC), Luciano Medeiros (PSD) e Alexandre Beça (PSD),

"Uma desbravadora de notícias e culturas, que imprimia sua personalidade corajosa em tudo que fazia. Marcou a história da TV com uma intimidade de quem conversava com as câmeras, trazendo o público para dentro de suas matérias. O Brasileiro viajou com suas histórias, conheceu o mundo através de suas reportagens e aplaudia a forma simples de fazer o diferente", diz o documento.



A PL foi aprovada em segunda discussão e agora seguirá para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes (PSD).