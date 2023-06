Reprodução/Instagram - 30.06.2023 Ingrid Lima, ex-stylist de Preta Gil, foi apontada como amante de Rodrigo Godoy





Rodrigo Godoy foi fotografado em um passeio com Ingrid Lima nesta quinta-feira (30). A ex-stylist de Preta Gil é apontada como a amante do personal trainer, com quem ele traiu a cantora.

A foto inédita foi divulgada pelo perfil do Instagram "Segue a Cami" e mostra Rodrigo e Ingrid curtindo uma festa no Rio de Janeiro. O casamento de sete anos da artista com o personal trainer chegou ao fim neste ano, diante dos boatos que a traição aconteceu enquanto ela tratava o câncer no intestino.





O registro de Godoy com a stylist veio à tona após Preta desabafar sobre a traição nas redes sociais. A cantora relatou como deixou alguém trabalhar na própria casa e lidou com a "dissimulação e mau-caratismo" da pessoa, ignorando o "sexto sentido e a intuição".

A cantora apagou a publicação das redes sociais após os "pombinhos implorarem". "Realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores", declarou.

