Lexa

Lexa deu uma entrevista ao "PodCats" e deu detalhes da vida sexual dela. Ela disse que está ensaiando técnicas para transar de quatro e revelou que já teve relações no camarim.



Primeiro, a cantora falou das posições preferidas na hora de ter relações. "É que a gente vai enjoando um pouco e criando umas novas, mas eu sempre fui muito fã de papai e mamãe, mas agora tô criando umas técnicas para [transar] de quatro", disse ela.

Lexa ainda contou que já fez sexo em uma van e até no camarim. "É o seguinte: foi com meu bofe [MC Guimê], e tava todo mundo dormindo, eu tava lá atrás que virava uma cama...", disse ela. Em seguida, a cantora falou sobre menáge: "Imagina eu olhando, sobrando... Mas tem logística, tem um jeito que todo mundo sai feliz, mas prefiro não experimentar".

No entanto, ela gosta de coisas mais "selvagens" na hora do sexo. "Carinho recebo da minha mãe, na hora lá a gente gosta de ouvir umas coisinhas a mais", brincou ela.



Lexa ainda falou que já ficou "de beijinho" com outras mulheres, mas não se considera bissexual. "Gosto mesmo é do trem lá. Me considero hétero", pontuou a artista.