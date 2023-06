Reprodução/Instagram - 21.06.2023 MC Guimê e Lexa se reconciliaram após polêmica no 'BBB 23'





Lexa compartilhou detalhes do processo de perdão a MC Guimê após o caso de importunação sexual do marido no "BBB 23". A cantora afirmou que "colocou na balança" o casamento de oito anos com o funkeiro e o caso polêmico no reality show, decidindo perdoar o companheiro ao notar as "coisas boas" que ele já fez para a artista.

"Depois que ele foi eliminado [do 'BBB'], conversei com ele e pedi que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Poderia muito bem acordar um dia e falar: 'Olha, não dá. Não consigo suportar conviver com a problemática'. Ele respeitou super meu tempo e entendi que já estou com o Guimê há oito anos, sempre fui muito bem tratada [...] o nível de carinho, respeito e troca que sempre tivemos", disse ao podcast "PodCats".





Lexa explicou que precisou do tempo para "parar, pensar e entender o que valia a pena, o que pesava mais". "Antes de acontecer tudo que aconteceu, as pessoas me paravam e falavam: 'Como o Guimê é respeitoso, querido, um bom jogador [no 'BBB 23'] e parceiro. Ele fala de você o tempo inteiro lá dentro'. Foi mais um tempo para eu pensar e entender como estava minha cabeça, que eu merecia [...] Você vai colocar na balança, foi tão legal esse tempo todo vivido", comentou.

"O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso, acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém é quando você vê da pessoa realmente mudança, que a pessoa quer mudar e aprender. Muita gente falou: 'Ah, não teria perdoado'. Tudo bem, tem gente que perdoaria, tem gente que não te culparia. Estou nesse lugar, parei, pensei e coloquei na balança e decidi", complementou.







A cantora ainda analisou como viveu um "momento de exposição" com o caso, o que tornou necessário o afastamento até reconhecer que gostaria de se reconciliar com o marido. "Fui exposta. Isso acontece com muita gente, pessoas famosas, mas ninguém fica sabendo, porque acontece no núcleo e fica ali. A questão é que o meu apareceu para o Brasil inteiro. Por isso fiquei muito triste com a situação. Mas, depois que passou, ouvi o lado dele, ouvi meu coração e reavaliei. Cada um tem sua vida pessoal e sabe o que é melhor para si", concluiu.





