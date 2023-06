Reprodução/GNT - 29.06.2023 Gabriela Prioli e Astrid Fontenelle protagonizaram polêmica no 'Saia Justa'





O "Saia Justa" desta quarta-feira (28) debochou da polêmica que marcou o programa do GNT, uma discussão sobre as tradições do São João entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli . A edição recente ironizou a repercussão do caso e reforçou a proposta da atração, de promover debate entre mulheres "sem torná-las inimigas".

Bela Gil e Larissa Luz começaram com o deboche ao questionarem se Astrid e Gabriela participariam do episódio. A dupla caiu na risada enquanto as outras apresentadoras entraram no estúdio, brincando estar discutindo sobre recheios de cachorro-quente.





"O 'Saia Justa' é um programa de debates e mulheres podem debater sem se tornar inimigas. É uma realização quando o debate sai do sofá e pula para todos os lugares", afirmou Astrid após a brincadeira. "Não precisamos e nem queremos impor certeza de nada", complementou Gabriela.

O Saia Justa é um programa de debate! 💜 #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/u8IfxBoMZW — Canal GNT (@canalgnt) June 29, 2023





