Viih Tube explicou o motivo de ter usado o sonho como motivo

Ex-BBB, atriz e influenciadora, Viih Tube usou os stories do Instagram para justificar o pedido de divórcio que fez a Eliezer, também ex-BBB, durante a manhã desta terça-feira (22). O pronunciamento aconteceu após o marido contar que foi surpreendido com um pedido de separação vindo dela depois de sonhar que ele a traiu.



Ela detalhou que levou o sonho a sério, pois, em 2021, quando namorava Bruno Magri e estava confinada no “BBB”, teve uma experiência parecida com uma ‘revelação’ em sonho e, por fim, estava certa. Isso porque ela realmente havia sido traída. “Na última vez que eu sonhei que eu fui traída, eu fui mesmo”, afirmou.



“A minha intuição não falha. Pode ter falhado dessa vez? Pode ter falhado dessa vez! Mas eu fiquei bem esperta e falei: ‘Quem é Brenda?’, porque, no meu sonho, ela tinha até nome. Se alguma Brenda chamar ele, vou ficar bem esperta. Às vezes, os sonhos são para nos dar um sinal, para preparar ele”, defendeu ela.



Viih Tube e Eliezer se conheceram após a passagem de Eli no “Big Brother Brasil: 2022”. Hoje, os ex-BBBs estão casados e já são pais da primeira filha, a bebê Lua, que tem dois meses de vida.

